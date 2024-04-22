Bugünün maç programında Sivasspor – Fenerbahçe mücadelesi yer alıyor
Süper Lig'de futbol heyecanı son hızla devam ederken bu akşam maç var mı, hangileri var sorusu araştırılmakta. 22 Nisan günü gerçekleşecek olan mücadelelerin yer aldığı maç programı haberimizdedir.
Bu akşam oynanacak olan mücadelelerin neler olduğu araştırılırken kimin maçı var sorusu gündemde yer aldı. İşte günün fikstürü...
AFC U23 Şampiyonası'nda oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:
16.00 | Japonya – Güney Kore | Spor Smart, Smart Spor HD
16.00 | BAE – Çin | Smart Spor 2, Spor Smart 2
18.30 | Suudi Arabistan – Irak | Spor Smart, Smart Spor HD
18.30 | Tayland – Tacikistan | Smart Spor 2, Spor Smart 2
UEFA Gençlik Ligi finalinde Olympiakos ile Milan 19.00'da mücadele edecek.
İtalya Serie A'da ise Roma – Bologna karşılaşması oynanacak. 19.30'da başlayacak ve S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarında yayınlanacak.
Milan – Inter karşılaşması 21.45'te başlayacak ve S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarında yayınlanacaktır.
Trendyol 1. Lig'de yer alan mücadeleler arasında Ümraniyespor – Kocaelispor maçı yer aldı. 20.00'da başlayacak ve TRT Spor, Bein Sports 2 ekranlarında yayınlanacak.