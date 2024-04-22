Bugünün maç programında Sivasspor – Fenerbahçe mücadelesi yer alıyor

22 Nisan 2024 09:25 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:31

Bu akşam oynanacak olan mücadelelerin neler olduğu araştırılırken kimin maçı var sorusu gündemde yer aldı. İşte günün fikstürü...

AFC U23 Şampiyonası'nda oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:

16.00 | Japonya – Güney Kore | Spor Smart, Smart Spor HD

16.00 | BAE – Çin | Smart Spor 2, Spor Smart 2

18.30 | Suudi Arabistan – Irak | Spor Smart, Smart Spor HD

18.30 | Tayland – Tacikistan | Smart Spor 2, Spor Smart 2

UEFA Gençlik Ligi finalinde Olympiakos ile Milan 19.00'da mücadele edecek.

İtalya Serie A'da ise Roma – Bologna karşılaşması oynanacak. 19.30'da başlayacak ve S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarında yayınlanacak.

Milan – Inter karşılaşması 21.45'te başlayacak ve S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarında yayınlanacaktır.

Trendyol 1. Lig'de yer alan mücadeleler arasında Ümraniyespor – Kocaelispor maçı yer aldı. 20.00'da başlayacak ve TRT Spor, Bein Sports 2 ekranlarında yayınlanacak.