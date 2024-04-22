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22 Nisan 2024 09:12 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:23

Borsa bugün (22 Nisan) tam gün hizmet veriyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar bugün borsa açık mı merak edilirken yarım gün mü sorusu da araştırmaya başladı. İşlem gerçekleştirecek olanların gündeminde yer alan borsa çalışma saatleri haberimizdedir.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Borsa bugün (22 Nisan) tam gün hizmet veriyor

23 Nisan'a bir gün kala Borsa İstanbul'un Pazartesi günü hizmet verip vermeyeceği araştırılanlar arasında yer alıyor. Resmi tatil sebebiyle çoğu kurum tatil yapacak. Detaylar...

Borsa, 22 Nisan Pazartesi günü tam gün olarak hizmet verirken, Salı günü kapalı olacaktır. 

09:40'ta açılır ve 18:10'da kapanmaktadır.

23 Nisan günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verilirken hastane, sağlık ocağı, banka gibi resmi kurumlar kapalı olacak.

2024 resmi tatiller takvimi ise şöyle:

1 Ocak Yılbaşı

9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi

10 Nisan Ramazan Bayramı

11 Nisan Ramazan Bayramı 

Bugün (22 Nisan) tam gün hizmet veriyor - 1. Resim

12 Nisan Ramazan Bayramı 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

16 Haziran Kurban Bayramı

17 Haziran Kurban Bayramı 

18 Haziran Kurban Bayramı 

19 Haziran Kurban Bayramı 

Bugün (22 Nisan) tam gün hizmet veriyor - 2. Resim

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Kaynak: TGRT Haber
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