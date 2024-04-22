Bu hafta SPK tarafından başvurusu onaylanan halka arz yok

22 Nisan 2024 10:20 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:46

RGYAS hisse kodu ile eşit dağıtım yapan Rönesans Gayrimenkul'ın ne zaman işlem göreceği ve kaç lot vereceği merak konusu olmuşken 22 Nisan haftasında halka arz olup olmadığı yer aldı.

17-18-19 Nisan'da talep toplama işlemi gerçekleşecek olan RGYAS'ın borsada işlem göreceği tarih henüz duyurulmadı. Sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Sonuçlar açıklanmadığı için lot miktarı belli olmasa da tahmini olarak vermesi beklenen lot miktarı şöyle:

2.1 milyon katılım - 13 lot 1755 TL

2.5 milyon katılım - 11 lot 1485 TL

2.9 milyon katılım - 10 lot 1350 TL

3.3 milyon katılım - 9 lot 1215 TL

3.7 milyon katılım - 8 lot 1080 TL

4.1 milon katılım - 7 lot 945 TL

4.5 milyon katılım - 6 lot 810 TL

4.9 milyon katılım - 5 lot 675 TL