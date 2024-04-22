24 Nisan okullar tatil olmayacak
Vatandaşlar tarafından 24 Nisan okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Birçok vatandaş 23 Nisan'ın ertesi günü resmi tatil olup olmayacağını merak ediyor. Detaylar, haberimizde...
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'a sayılı günler kala vatandaşlar 24 Nisan'ın da tatil yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.
23 Nisan bu sene salı gününe denk geliyor. Resmi tatil sayılan bu günde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verilecek.
24 Nisan'da ise tekrardan okullarda eğitime başlanacak.
2024 yılının resmi tatil takvimi ise şöyle:
1 Ocak Yılbaşı
9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi
10 Nisan Ramazan Bayramı
11 Nisan Ramazan Bayramı
12 Nisan Ramazan Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi
16 Haziran Kurban Bayramı
17 Haziran Kurban Bayramı
18 Haziran Kurban Bayramı
19 Haziran Kurban Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı