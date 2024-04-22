24 Nisan okullar tatil olmayacak

22 Nisan 2024 09:44 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:57

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'a sayılı günler kala vatandaşlar 24 Nisan'ın da tatil yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.

23 Nisan bu sene salı gününe denk geliyor. Resmi tatil sayılan bu günde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verilecek.

24 Nisan'da ise tekrardan okullarda eğitime başlanacak.

2024 yılının resmi tatil takvimi ise şöyle:

1 Ocak Yılbaşı

9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi

10 Nisan Ramazan Bayramı

11 Nisan Ramazan Bayramı

12 Nisan Ramazan Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

16 Haziran Kurban Bayramı

17 Haziran Kurban Bayramı

18 Haziran Kurban Bayramı

19 Haziran Kurban Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı