MARMARAY BUGÜN ÜCRETSİZ | 23 Nisan'da Bakanlığa bağlı Marmaray ve pek çok şehirde otobüsler ücretsiz

23 Nisan 2024 08:03 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 11:26

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da bulunan TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Başkentray, İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İzban seferlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama ile otobüs, raylı sistemler ve teleferik araçlarının ücretsiz olduğu öğrenildi.

Bir diğer açıklama ise Antalya'dan geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 23 Nisan'da otobüs, ANTRAY ve nostalji tramvay hizmetleri vatandaşların kullanımı için bedava olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçları (İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT, TRAMVAY) bedava olarak hizmet verecektir. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 6-18 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz olacağı duyuruldu.

İSTANBUL'DA KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ KARTI OLMAYANLAR DİKKAT

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dahil pek çok resmi bayramda toplu taşıma ücretsiz.

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var, kartınızın kişiselleştirilmiş İstanbulkart olması gerekir. Bu şekilde ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri hafta İçi tarifesi ile çalışacaktır.