23 Nisan Salı günü yapılacak olan konserler ve yerleri

22 Nisan 2024 13:42 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 13:56

Türkiye'de kutlanacak olan 23 Nisan'a özel birçok yerde etkinlikler düzenleniyor. Vatandaşlar ise konserlerin nerede ve saat kaçta başlayacağına cevap aramakta. İBB Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Artİstanbul Feshane gibi yerlerde yapılacak olan sahnelere dair bilgiler...

23 Nisan 2024 yılında Salı gününe denk geliyor ve birçok yerde etkinlik düzenlenecek.

Üsküdar Sahil Meydanı'nda Kids Zumba, Arı Maya, Maşa ile Koca Ayı ve Kukuli sahne alacak ve 14.00'da başlayacak. Etkinliğin devamında Fatih Ermiş İllüzyon Gösterisi yapılacak ve sonrasında halk dansları gösterisi yapılacak. En sonunda ise Ceza ve Zeynep Bastık konser verecek.

Etkinliklerin yapılacağı yerler şöyle:

İBB Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Artİstanbul Feshane, Arnavutköy İSKİ Terkos Kültür Evi ve Yaşam Parkı, Baruthane, Bayrampaşa Atatürk Parkı, Beyoğlu İstiklal Caddesi, Büyükada Atatürk Meydanı, Çatalca Cumhuriyet Meydanı, Çekmeköy, Çubuklu Silolar, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe Belediye Binası Önü, Silivri, Sultanbeyli, Şile, Turşucuzade Konağı, Tuzla Sahil Tören Alanı ve Üsküdar Sahil Meydanı.

Etkinliklerin biletleri ücretsiz olacak ve İstanbul Senin uygulamasın üzerinden temin edilecek.

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği’nde eğlenceler 3 gün sürecek. 21 Nisan'da 21.00'da Semicenk sahne alırken, 22 Nisan günü Gazapizm çıkacak. Edis ise 23 Nisan günü 20.00'da konser verecek.

Arnavutköy'de, ISKI Terkos Kültür Evi Ve Yaşam Parkı'nda Dilek Kaya İmamoğlu'nun katılımı ile 12.00 ile 18.00 aralığında çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek.