23 Nisan PTT resmi tatil nedeniyle kapalı olacak

22 Nisan 2024 11:41 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:55

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle birçok kurum resmi tatil yapacak.

Vatandaşlar tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda PTT şubelerinin ve PTT Kargo'nun dağıtım yapıp yapmayacağı araştırılıyor.

PTT 23 Nisan Salı günü PTT Şubeleri 1 günlük resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

PTT Kargo hizmeti de aynı şubelerinde olduğu gibi hizmet vermeyecek.

24 Nisan Çarşamba gününden itibaren ise hem PTT şubeleri hem de PTT Kargo hizmet vermeye devam edecek.

23 Nisan'da diğer özel kargo firmalarının çalışma durumları hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.