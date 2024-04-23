23 Nisan 1920 tarihinde başlayan süreç 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı ile sonuçlandı

23 Nisan 2024 16:32 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 16:37

Her yıl 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bugünün neden 23 Nisan olarak seçildiği, neden 23 Nisan'da kutlama yapıldığı merak edilmektedir. İşte bu özel günün seçilmesinin nedeni ve 23 Nisan'ın tarihçesi...

Türkiye, 23 Nisan'ı ulusal bayram olarak kutluyor.

23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır.

İstanbul’un işgal edilerek Meclis-i Mebusanın kapatıldığı dönemde Anadolu'da bir direniş başlamış ve bu direnişin bir sonucu olarak Mustafa Kemal Paşa'nın çağrısı ile Ankara'da bir meclis toplanmıştı.

23 Nisan 1937 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 23 Nisan Bayramı 1921'de çıkarılan 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun ile, Türkiye'nin ilk ulusal bayramı olmuştur.

23 Nisan 1922’de Ankara’da yapılan ilk kutlamalarından itibaren çocukların ön plana çıktığı bir bayram oldu.